Ataque de piranhas deixa mortos e feridos no Paraguai

No Paraguai, casos de ataques de piranhas deixaram quatro mortos e vinte feridos. Entre os mortos, dois estavam desaparecidos e, posteriormente, seus corpos foram localizados com marcas de mordidas.

Segundo a Fox News, um jovem de 22 anos desapareceu no último domingo, 2, durante passeio de família. A família do rapaz entrou em contato com a polícia para informar o desaparecimento e, depois de 45 minutos de busca, o corpo dele foi encontrado com marcas de mordidas.

Também no rio Paraguai, o corpo de um homem de 49 anos foi encontrado repleto de marcas de mordidas.

Na terça-feira, 4, um terceiro corpo também foi encontrado apresentando marcas de mordidas. O desaparecimento do homem foi registrado no dia anterior. De acordo com um médico forense, o homem morreu de asfixia por submersão

Outros dois jovens foram mortos em ataques de piranhas. Seus corpos também foram encontrados com marcas de mordidas.

Há registros de dezenas de banhistas que relataram ataques de piranhas na região. De acordo com o relatório, 20 pessoas ficaram feridas com os ataques.

De acordo com especialistas, não é comum que piranhas sejam tão agressivas, a ponto de ser fatal. Normalmente, piranhas se movem em grupos e é o macho que ataca para proteger seus filhotes.