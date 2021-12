Ataque a tiros mata policial que foi vereador no RJ

De acordo com a Polícia Civil, entre os mortos está o policial civil e ex-vereador da cidade, Wellington Emercik, de 59 anos

Na tarde de domingo (12), um ataque a tiros em um bar de Itaboraí (RJ) terminou com cinco pessoas mortas e duas feridas. De acordo com a Polícia Civil, entre os mortos está o policial civil e ex-vereador da cidade, Wellington Emercik, de 59 anos.

O ex-parlamentar chegou a ser socorrido, levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Duas vítimas foram identificadas como Júlio César do Nascimento e José Roberto Silva. As outras vítimas fatais ainda não foram identificadas.

Wellington Emercik foi vereador pelo PCdoB, eleito em 2012. Quatro anos depois, ele foi candidato pelo PSB mas não se elegeu.

Conforme a Polícia Militar (PM), no local a equipe encontrou dois homens sem vida e foi informado que outras cinco pessoas foram encaminhadas para o hospital.

A ação dos homens armados foi registradas por câmeras de segurança. Eles chegaram em um carro, fortemente armados, desceram e abriram fogo contra os frequentadores do bar.

Um vídeo mostra ainda como ficou o lugar após o ataque: sangue no chão, marcas de tiros, vidros estilhaçados, cadeiras e produtos caídos no chão.

“Investigações seguem para apurar as circunstâncias das mortes de cinco pessoas e dois feridos. A perícia foi realizada no local e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas. Agentes estão em diligências em busca de informações que ajudem a identificar a autoria do crime”, diz a delegacia responsável pelo caso.