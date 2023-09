Árbitro é baleado durante partida de futebol

O suspeito foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado à delegacia de plantão em Parnamirim, onde foi formalmente autuado

Um árbitro foi alvejado por pelo menos dois disparos de arma de fogo enquanto conduzia uma partida de futebol em Macaíba, região metropolitana de Natal, na tarde do último sábado (9). O suspeito do crime foi detido.

Segundo informações do 11º Batalhão da Polícia Militar, o incidente ocorreu por volta das 15h45 no distrito de Lagoa do Mato, situado na zona rural do município.

Segundo João Henrique Queiroz, vice-presidente do sindicato dos árbitros do Rio Grande do Norte, a vítima estava desempenhando a função de árbitro auxiliar, atuando com a bandeira na lateral do campo, quando foi baleada em meio a uma discussão relacionada a uma motocicleta estacionada às margens do campo, que estava atrapalhando o andamento da partida.

A Força Tática da polícia foi acionada para atender a ocorrência e, enquanto se dirigia para o local, conseguiu deter o suspeito que tentava fugir em um veículo modelo Classic de cor branca, trafegando no sentido contrário ao dos policiais.

Conforme relatado pela polícia, o indivíduo confessou ter efetuado os disparos, mas alegou que durante a fuga deixou a arma cair. Os policiais seguiram até o local indicado pelo suspeito e recuperaram um revólver calibre .38, que foi apreendido. A arma estava munida com quatro projéteis intactos e dois deflagrados.