Apresentador da Globo perde paciência com internauta no programa Combate ao Coronavírus

O apresentador do programa Combate ao Coronavírus, da Globo, Márcio Gomes, viralizou nas redes sociais por conta de uma resposta que deu a um internauta durante o quadro “Pergunta Corona”.

Ao ser perguntado, por um internauta, se, após se curar do coronavírus, o paciente poderia parar de lavar as mães ele se irritou e respondeu “Daniel, o nome disso é higiene. O importante é manter a higiene sempre. Com corona, e se Deus quiser, depois do corona também”, disse.

