Aposentado morre após ser arremessado de van que levava idosos de abrigo para tratamento

Antônio foi levado ao Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), na capital, onde teve a morte confirmada às 22h30

O aposentado Antônio Faria de Sousa, de 90 anos, que era cadeirante, morreu após ser arremessado de uma van da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), que levava idosos de um abrigo para tratamento, em Goiânia. O acidente foi na segunda-feira (3), na Avenida Ricardo Paranhos, no Setor Marista.

A filha do idoso, Maria Lúcia Pires Faria, de 59 anos, acredita que o motorista não prendeu a cadeira de rodas do pai e, por isso, ele foi jogado para fora do veículo.

“Foi negligência. Ele foi arremessado da porta para fora da van em movimento. Nada vai trazer meu pai de volta, mas quero que eles tenham mais cuidado, mais cautela com os idosos”, disse a filha.

Segundo a filha, o aposentado morava há 17 anos no Centro de Idosos Sagrada Família, que é do governo. No dia, ele estava sendo levado ao dentista pela van da OVG. Quando houve o acidente, ela diz que os funcionários do abrigo não repassaram muitas informações sobre o que tinha acontecido.

“Ligaram para a minha irmã falando que meu pai tinha caído e que tinha sido levado ao Hugo. Só quando a minha irmã chegou lá é que ficamos sabendo da gravidade. Queremos justiça”, disse.

De acordo com a certidão de óbito do idoso, ele sofreu choque neurogênico, trauma cranioencefálico, ação contundente e queda de altura. A família diz que, antes do acidente, ele era saudável e não tinha nenhum problema de saúde.

O caso foi registrado pela Polícia Militar, que esteve no local do acidente. De acordo com o relato da ocorrência, o motorista falou que, ao fazer uma manobra na rotatória, Antônio sofreu a queda. Logo em seguida, o Corpo de Bombeiros foi chamado e levou a vítima ao hospital.

A família também registrou o caso na Polícia Civil e o caso é investigado pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict). O delegado Thiago Damasceno, da Dict, disse que a apuração já foi iniciada e que está confirmando, inicialmente, as informações relatadas no boletim de ocorrência.

De acordo com a família, o velório do idoso deve acontecer na noite desta terça-feira, por volta das 20h, e o enterro deve ser na quarta-feira (5), em Goiânia.