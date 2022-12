Aposentado de 78 anos tira CNH após fazer prova teórica pela sexta vez

“Eu queria aprender a dirigir desde criança, possuir um carro, mas as coisas eram difíceis”

Um idoso de Barbalha, no interior do Ceará, realizou um sonho da adolescência: conquistou a carteira de habilitação. Napolião Manuel Oliveira tem 78 anos, sete filhos, onze netos e trabalhou na agricultura até se aposentar.

“Eu queria aprender a dirigir desde criança, possuir um carro. Mas as coisas eram difíceis. Até hoje, não tinha condições de comprar, mas a minha filha comprou. Muita gente disse que eu não ia aprender a dirigir, mas eu consegui. Hoje eu já ando pra todo canto. E, com muito esforço, eu consegui tirar a carteira”, afirma o agricultor.

Para ter a carteira em mãos, ele precisou enfrentar alguns desafios. Um deles foi a dificuldade em acessar internet. O idoso teve de sair de casa, algo que evita, e passar mais de três semanas na casa da filha e do genro, na cidade do Crato, para fazer as aulas on-line.

Depois dos estudos, Napolião teve dificuldade com a prova teórica. Foram seis tentativas até conseguir. Mas, quando chegou a vez da prática, a aprovação foi de primeira.

O apoio da família foi fundamental. A filha Ana Paula acompanhou de perto o momento: “Quando ele entrou no carro eu comecei a rezar. Quando ele voltou e desceu do carro, ele gritou e todo mundo junto emocionado também. Agora o velhinho é habilitado!”

Também foi importante o trabalho da instrutora Maria de Fátima Felipe, que orientou nas aulas práticas. Ela afirma que Napolião sempre foi um aluno dedicado.

“Chegava antes do horário e ficava me aguardando para iniciar as aulas. Ele tem muita força de vontade”, disse.

Aposentado é viúvo há mais de 10 anos

Hoje o idoso mostra com orgulho a carteira. Um sonho que desejava compartilhar com a esposa, mas ela morreu há 13 anos.

“Ela era uma pessoa muito especial. Eu queria andar nesse carrinho com ela, minha querida esposa, que era tudo na minha vida, mas Deus levou.”

Mesmo assim, a emoção e a alegria pelo sonho realizado estão sendo compartilhados com os familiares. Em janeiro, Napolião vai completar 79 anos e já pediu uma festa de aniversário e também da habilitação.

“Vou pra onde eu quero no meu carrinho. Quando você tem vontade de fazer alguma coisa, com esforço, você chega lá. Tem que correr atrás e não ter medo”, diz o idoso.

Habilitação dura menos tempo



Napolião agora tem uma permissão para dirigir que vai valer por um ano. Em 2023, vai conquistar a definitiva. Assim como o aposentado, 393.378 idosos cearenses têm habilitação. No caso de quem tem mais de 70 anos, a carteira dura menos tempo: precisa ser renovada a cada 3 anos.