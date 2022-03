Após lancha afundar, duas pessoas estão desaparecidas em Angra dos Reis

Outros quatro passageiros foram resgatados por pequenos barcos particulares que estavam por perto no momento do acidente

Na manhã desta terça-feira de Carnaval, 1, uma lancha particular pegou fogo e explodiu próximo a Ilha do Jorge Grego, na Baía de Ilha Grande, em Angra dos Reis. Ao menos dois homens, que estavam na embarcação, estão desaparecidos. Outros quatro passageiros foram resgatados por pequenos barcos particulares que estavam por perto no momento do acidente.

Segundo as informações preliminares, quando a explosão aconteceu, as pessoas estavam navegando para aproveitar o feriado. Não se sabe, ainda, o que pode ter causado a explosão.

A Capitania dos Portos ajuda nas buscas.

O nome dos desaparecidos não foram divulgados. As autoridades também não informaram sobre o estado de saúde dos tripulantes resgatados.