Após invadir quase 5 mil sites ao redor do mundo, hacker de Uberlândia é descoberto

“VandaTheGod” era o apelido do hacker brasileiro que invadiu centenas de sites em 40 países no mundo. Na sua conta no Twitter ele anunciou: depois que chegasse a marca de 5.000 invasões de sites, pretendia interromper suas ações. Ele atingiu a marca de 4.820 páginas hackeadas. Porém, pesquisadores da Check Point, uma empresa de cibersegurança, conseguiram revelar sua identidade.

Nas suas invasões, VandaTheGod passava mensagens de ativismo. De acordo com a Check Point, o hacker era centrado em temas de injustiças sociais e atos antigovernamentais. Além disso, o brasileiro também vendia algumas informações que conseguia. Ele relatou ter acesso a dados de cartões de créditos e credenciais pessoais. Também disse ter coletado registros médicos de 1 milhão de pacientes da Nova Zelândia e cobrava US$ 200 por cada um deles.

O hacker estava em atividade desde 2013, nesse tempo 4.820 sites foram invadidos. Segundo o portal de notícias gizmodo, a maioria dos ites atingindo eram dos Estados Unidos. Dentre eles, o site oficial do estado de Rhode Island e da cidade da Filadélfia.

De acordo com os pesquisadores da Check Point, VandaTheGod costuma divulgar seus feitos no Twitter, com alguns nomes falsos. Foi assim que identificaram sua identidade. Eles chegaram a uma pessoa que vive em Uberlândia, Minas Gerais, e alertaram as autoridades competentes.