Após fugir de casa, menino se esconde em banheiro de ônibus e é achado em outra cidade

Um menino de 9 anos foi encontrado dentro do banheiro de um ônibus interestadual após fugir de casa. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez abordagem na BR-222, na Região Metropolitana de Fortaleza e encontrou o menino a aproximadamente 48 quilômetros da cidade onde mora.

O ônibus partir de Fortaleza com destino a Teresina, no Piauí, na noite de domingo (19). Ele embarcou no terminal rodoviário João Thomé, sem acompanhante, documentos ou passagem e já está há cerca de 48 horas longe de casa.

Tanto o motorista do ônibus quanto os passageiros demonstraram surpresas ao saber da presença do menino do coletivo. Ele não soube informar os dados pessoais e nome e endereço dos pais e aparentava estar desorientado.

O menino foi levado pela PRF para a Delegacia de Defesa da Mulher, em Fortaleza, e ficou aos cuidados do Conselho Tutelar da região até que os pais fossem localizados.