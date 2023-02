Após fingir desmaio, mulher pula de janela do segundo andar para fugir de agressão do ex

A vítima havia terminado o relacionamento em janeiro deste ano, porém o homem não aceitava o fim do namoro

Uma mulher fingiu ter desmaiado após sofrer agressões do ex-namorado em uma residência no município de Beberibe, no Ceará, e pulou de uma janela do segundo andar da residência para evitar ser espancada novamente pelo companheiro.

“Agora é orar e pedir a Deus que o juiz decrete a prisão dele [do agressor], porque não dá mais. Eu tenho que viver, tenho que trabalhar”, disse a vítima de agressão.

Segundo a vítima, após voltar de uma festa de carnaval, a mulher ouviu alguém batendo à porta da casa onde mora. Ao abrir, o homem invadiu o imóvel e começou a espancá-la. Ela relata que o agressor chegou a jogar uma cadeira contra ela, quando ela fingiu ter desmaiado.

A vítima procurou a delegacia para pedir uma medida protetiva contra o suspeito que permanece em liberdade. Ainda de acordo com ela, a delegada já está tomando as providências em relação ao caso.

A Polícia Civil informou que a Delegacia Municipal de Beberibe segue investigando uma ocorrência de crime de violência doméstica, registrado no último dia 20, no município de Beberibe e que “oitivas e diligências seguem em andamento com o objetivo de apurar o caso. Outras informações serão repassadas em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais”.