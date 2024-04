Após discussão, pai mata filho a facadas em PE

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) está investigando um caso de homicídio envolvendo um homem de 48 anos, suspeito de matar o próprio filho a facadas no Sertão do Estado.

O crime ocorreu no sábado (20) e foi confirmado pela polícia na segunda-feira (22).

A vítima, cuja identidade e idade não foram reveladas, foi esfaqueada durante uma discussão com o pai, que teria sido motivada por questões relacionadas a um celular. O homicídio aconteceu em uma via pública no bairro da Cohab, em Mirandiba, no Sertão do Estado, a cerca de 475 quilômetros da capital, Recife.