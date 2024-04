Projeção do Focus de alta do PIB de 2024 passa de 1,95% para 2,02%

O Relatório de Mercado Focus divulgado nesta terça-feira, 23, pelo Banco Central (BC) elevou pela décima semana consecutiva a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2024. A mediana para a alta da atividade deste ano passou de 1,95% para 2,02%, ante 1,85% de um mês atrás Considerando apenas as 75 respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB no fim de 2024 seguiu em 2,02%.

Para 2025, o documento trouxe manutenção na estimativa de crescimento do PIB em 2,00%, como já está há 19 semanas. Considerando as 70 respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB de 2025 também seguiu em 2,00%.

Em relação a 2026, a mediana continuou em 2,00% pela 37ª semana consecutiva. O boletim ainda trouxe a estimativa de crescimento para 2027, que se mantém em 2,00% por 39 semanas.

A estimativa do Ministério da Fazenda para o crescimento do PIB de 2024 é de 2,2%. Já no Banco Central, a projeção atual é de avanço de 1,9% neste ano, conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de março.

Estadão Conteúdo