Aplicativo faz entrega de pão de forma com rato dentro

Nitin Arora, um consumidor do serviço do aplicativo Blinkit, tomou um susto ao pedir um pão de forma e receber o produto com um rato dentro. O aplicativo, que é famoso na Índia, é um serviço de delivery que promete uma entrega mais rápida. O animal estava, ainda, vivo.

“A experiência mais desagradável com o Blinkit: Um rato vivo veio dentro do saco de pão”, escreveu no Twitter. Ele comprou o pão no dia 1º de fevereiro.

Dhananjay Shashidharan, diretor para consumidores da empresa, se mostrou envergonhado e garantiu que o estabelecimento onde a compra foi feita foi retirado das opções do aplicativo, segundo o site “India.com”.

“Sua preocupação e genuína e pedimos profundas desculpas”, escreveu ele, reforçando “compromisso com a higiene”.

O caso, no entanto, parece ser recorrente, outros consumidores postaram no Twitter reclamações contra a empresa:

“Blinkit hoje em dia está se tornando inútil. Às vezes, eles entregam vegetais estragados, às vezes itens danificados e, quando substituem os vegetais, geralmente são do mesmo tipo! E os entregadores marcam os itens entregues antes mesmo de chegarem”, afirmou Swati Jain.

O Blinkit foi fundado em dezembro de 2013 e tem sede em Gurgaon, na Grande Délhi.

“Prefiro esperar algumas horas a receber um item assim”, publicou Nitin.