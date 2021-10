Apicultores encontram mel azul ao fazer coleta no Rio Grande do Sul

O apicultor Naor Kümpel passou pela situação, segundo ele, o líquido se assemelha a uma tinta ou a um óleo grafitado

Abelhas tem produzido um mel diferente no Rio Grande do Sul. A situação inusitada foi encontrada quando, em algumas propriedades, criadores de abelhas coletaram o mel azul, no lugar do tradicional.

O apicultor Naor Kümpel passou pela situação, segundo ele, o líquido se assemelha a uma tinta ou a um óleo grafitado, com um cheiro diferente do normal.

Infelizmente, o líquido não pode ser consumido e Kümpel estima um prejuízo de 150 kg de mel.