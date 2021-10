Homem gasta R$ 6 mil em casa noturna e chama mãe para pagar

Ao final de sua diversão, o homem disse que não tinha como pagar a despesa e acabou mobilizando a Polícia Militar (PM) e a própria mãe, uma aposentada de 68 anos

Em São José do Rio Preto (SP), um corretor de imóveis de 31 anos foi para um casa de prostituição e sua conta deu quase R$ 6 mil. Ao final de sua diversão, o homem disse que não tinha como pagar a despesa e acabou mobilizando a Polícia Militar (PM) e a própria mãe, uma aposentada de 68 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corretor é casado e passou o sábado em uma casa de programa ingerindo bebidas alcóolicas e desfrutando dos serviços sexuais das mulheres que trabalham no local.

Ao final, ele relatou não ter dinheiro para pagar a conta de R$ 5,7 mil. Sem saber o que fazer, o rapaz deixou o carro que usava no estabelecimento e foi embora do local. Logo depois, ele retornou à casa de prostituição com sua mãe, que tentou negociar a dívida, mas sem sucesso.

Todos foram encaminhados para a delegacia e o delegado afirmou que a situação da dívida deve ser resolvida entre os envolvidos e nenhum tipo de crime foi praticado.