Aos 27 anos, modelo fitness é encontrado morto em hotel

PUBLICIDADE

Na tarde da última sexta-feira (9) o modelo fitness Michel Santos foi encontrado morto em um hotel no centro de São Paulo. Com mais de 273 mil seguidores em suas redes sociais, ele divulgava trabalhos com fotos na cidade, no Rio de Janeiro e em Brasília.

A gerência do hotel acionou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após encontrarem o corpo do homem em um quarto do hotel.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, o quarto estava bagunçado e a vítima já estava “em adiantado estado de putrefação, inchado e com cheiro forte”. Ainda não foi localizada nenhuma testemunha e a área foi preservada da mesma forma para que a perícia seja realizada. A morte segue em investigação.