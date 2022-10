Amigos pescam 11 pintados ‘gigantes’ em um só dia

O tamanho dos peixes chamou atenção dos pescadores, que devolveram os animais para a água após as fotos

Os amigos Bruno de Castro Girotto e Gustavo Paiva tiveram um dia de pescaria memorável no Rio Miranda, em Bonito (MS), ao fisgarem 11 peixes “gigantes” no sábado (22).

Os amigos, que realizavam a prática com o guia de pesca Jhonny Moreno, fisgaram 11 pintados, e registraram as imagens, compartilhando-as nas redes sociais.

“Essa foi a segunda vez que pesquei na região e da outra vez também foi muito positivo. Fomos pescar por volta das 7h e com 30 minutos já tínhamos fisgado dois peixes grandes. Esse foi mais um dia histórico que só a pescaria pode proporcionar”, disse Bruno, um dos pescadores.

Bruno e Gustavo, que são amantes da pesca há muitos anos, brincaram que a meta do dia seria fisgar 10 peixes, e para surpresa o número foi até superado. “Toda hora entrava um peixe. Quando já tínhamos pescado quatro peixes, brincamos que a meta do dia seria 10 pintados, e deu certo”.

Para fechar a pescaria com chave de ouro, a dupla conseguiu fisgar um pintado de 1.52m e mais de 50 kg. “Cada pescaria é como se fosse a primeira, e dessa vez o que me chamou atenção foi o tamanhos dos peixes. Todo fim de semana estou pescando, sempre viajo pelo Mato Grosso do Sul para pescar”.

A dupla contou com a ajuda do guia, Jhonny Moreno. “É sempre muito importante ter a ajuda de um guia para auxiliar no controle do barco. Muitas vezes temos que acompanhar o peixe com barco em movimento de tão rápido que ele sobe”.

Com o objetivo de divulgar a pesca esportiva, Bruno criou um perfil em uma rede social que divulga fotos e vídeos de pescarias nos rios de Mato Grosso do Sul. O perfil conta com mais de 98 mil seguidores e milhares de publicações.

O pescador relata que já pescou em diversos estados e até mesmo fora do país, como na Argentina, mas ainda assim em Mato Grosso do Sul a sensação é diferente.

“Mato Grosso do Sul está em uma crescente muito grande devido a fiscalização dos rios. Cada ano estamos vendo o tamanho dos peixes aumentando e vamos nos tornar referência na pescaria. Já pesquei na Argentina e não é a mesma coisa daqui, até mesmo pela proximidade com o Pantanal”.