“Amigo do parquinho”: pedófilo é espancado pela população e preso em Valparaíso

Um homem está sob investigação por parte da Polícia Civil de Goiás (PCGO) por supostamente ter cometido o crime de aliciamento sexual contra uma criança de apenas 9 anos. O caso ocorreu enquanto a vítima brincava em um parque na cidade de Valparaíso, localizada no Entorno do Distrito Federal.

Posteriormente, o homem passou a trocar mensagens com a criança pelo WhatsApp, utilizando o número fornecido. No entanto, a mãe da menina flagrou a conversa e assumiu o controle do aparelho, fazendo-se passar pela filha. O contato do abusador estava salvo no telefone como “amigo do parquinho”.

O primeiro contato ocorreu no início da madrugada, quando o suspeito começou a enviar mensagens à criança, aparentemente tentando persuadi-la a sair de casa e encontrá-lo. Contudo, a mãe da vítima interveio ao perceber a situação, assumindo o controle do telefone sem que o suspeito percebesse.

O indivíduo, ciente de sua conduta criminosa, apagava as mensagens que enviava para a menina.

Ao chegar ao local combinado, acreditando que encontraria a criança, o suspeito foi cercado por moradores do condomínio e sofreu uma violenta agressão. A sessão de espancamento só foi interrompida com a chegada da Polícia Militar de Goiás (PMGO).