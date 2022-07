Americano deixa gorjeta equivalente a R$ 16 mil para garçonete em café

No dia 16 de junho, a garçonete americana Mariana Lambert foi surpreendida por um dos clientes do Alfredo’s Pizza Cafe

No dia 16 de junho, a garçonete americana Mariana Lambert foi surpreendida por um dos clientes do Alfredo’s Pizza Cafe, na cidade de Scranton, no estado da Pensilvânia. Ao pagar a conta de apenas US$ 13, cerca de R$ 71, ela notou que recebeu como gorjeta US$ 3 mil, o equivalente a R$ 16 mil.

O cliente Eric Smith havia comprado um stromboli, cujo valor era mais de 230 vezes menor do que acabou pagando.

A garçonete relatou que significou muito, pois todos passam por dificuldades. Ela ficou em choque e sem reação.

Segundo Mariana, o dinheiro da gorjeta será gasto no pagamento de algumas contas e em uma viagem de férias que ela pretende fazer com a família.

Na nota fiscal, Smith deixou a seguinte mensagem: ‘Gorjetas por Jesus’. Nas redes sociais, é possível encontrar fotos de usuários que pagaram gorjetas generosas também acompanhadas do mesmo texto. Segundo o site Bussiness Insider, faz parte de um movimento iniciado em 2013 pelo empresário Jack Selby.

O gerente de Mariana Lambert no estabelecimento foi atrás do cliente para confirmar que o pagamento era real.