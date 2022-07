Americano acha tesouro enterrado desde os anos 1930

Um homem de Nova Jersey, nos EUA, ficou surpreso ao encontrar US$ 1 mil em notas de 1934, enterrada debaixo da área da varanda

Enquanto reformava uma casa antiga, um homem de Nova Jersey, nos EUA, ficou surpreso ao encontrar US$ 1 mil (aproximadamente R$ 5,4 mil) em notas de 1934, enterrada debaixo da área da varanda. O valor é equivalente a mais de US$ 20 mil com correções inflacionárias, além do fato de serem notas antigas e, portanto, mais valiosas.

No entanto, o novo dono da “bolada” não pretende gastá-la e ainda imagina que o dinheiro seja fruto de atividades ilegais.

Rich Gilson e sua esposa, Suzanne, compraram uma casa de campo construída na década de 1920 na cidade de Wildwood há cerca de quatro anos. Desde então, eles fizeram mudanças estruturais, como adição de uma nova fundação.

Em entrevista ao jornal local NJ.com, Gilson relatou que estava usando uma escavadeira para remover partes da antiga fundação na sexta-feira (8), quando encontrou um par de objetos estranhos.

“Achei que fossem ervas daninhas”, diss ele. “No começo eu não me importei muito com eles, então os peguei e joguei de lado em uma pilha de lixo”.

Mas a curiosidade finalmente pegou o dono do imóvel que no sábado (9) precisou suspender os trabalhos, por causa de um temporal. Logo depois, quando retomou a reforma, os objetos chamaram a atenção dele e percebeu que se tratavam de um monte de papéis enrolados e amarrados com elásticos.

“Pareciam pequenos mini-charutos todos amarrados juntos. Enquanto eu o separava, comecei a ver o que estava dentro do embrulho”, contou Gilson. “Eu olhei para a borda e tinha um tom verde: ‘Isso é dinheiro!”.

Ele apontou também que as notas estavam localizadas embaixo do piso, onde costumava ser a varanda da casa antiga. Estima-se que o dinheiro fora colocado numa área que acessível apenas pelo espaço de rastreamento, que, no entanto, foi soterrado com o passar dos anos.

“É provável que alguém teve que rastejar lá embaixo e cavar um buraco naquele espaço de rastreamento”.

Em um post no Facebook, Suzanne Gilson declarou que a quantia encontrada em sua casa equivale a um total de US$ 1 mil (cerca de R$ 5,4 mil), formada por notas de US$ 10 e US$ 20, foram impressas em 1934.

Segundo o marido, esse valor equivale a US$ 20 mil, mas pela maneira como foi escondido, ele suspeita que o dinheiro possa estar ligado a atividades ilegais

Apesar da desconfiança, Gilson disse que pretende ficar com o dinheiro e não pretende gastá-lo.