CNJ: Na hora H no dia D

Processo que investiga troca de favores entre Desembargador e Juiz de Alagoas encontra-se concluso para decisão no CNJ

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai decidir nos próximos dias, o processo que investiga a atuação do Desembargador Corregedor Geral de Justiça de Alagoas, Des. Fábio Bittencourt, e do Juiz de Direito de Alagoas, Dr. Bruno Massoud, acerca da denúncia feita em meados de dezembro de 2021 no CNJ, que envolve um processo judicial em que o Desembargador Bittencourt moveu contra a empresa Yamaha pedindo um novo JET SKY.

A suspeita é Massoud tenha sido designado para a 12 Vara Cível da Capital para que no recesso do judiciário favorecesse o Desembargador Corregedor Fábio Bittencourt na elaboração de sentença e no julgamento dos Embargos.

Esse caso também está sendo investigado pelo MPF, o qual solicitou do CNJ todas as peças desse imbróglio que tramita na Corregedoria Nacional de Justiça. (Conselho Nacional de Justiça – Pedido de Providências sob n. 0009126-69.2021.2.00.0000)