Ameaçadas de morte em SC, vereadoras do PT e PCdoB procuram a PF

A série de ameaças começou na semana passada, quando o processo de cassação de Maria Tereza seria julgado pela Câmara

A cassação da vereadora de São Miguel do Oeste (SC) Maria Tereza Capra (PT), na última sexta-feira, desencadeou uma série de ameaças de mortes contra quatro vereadoras de outras cidades catarinenses que manifestaram apoio a ela. Nesta quinta (9), as parlamentares entregaram emails com as mensagens à Polícia Federal durante reunião com a superintendente em Florianópolis.

Maria Tereza encaminhou ao UOL Notícias algumas mensagens recebidas. Há ameaças a ela e seus familiares.

A Polícia Federal informou que vai analisar o material na tentativa de identificar quem enviou as ameaças. Neste processo, será avaliado se houve crime e se estes delitos devem ser investigados pela PF ou pela Polícia Civil, que já está apurando o caso.

Além de Maria Tereza, as parlamentares ameaçadas foram: a vereadora de Florianópolis Carla Ayres (PT); a vereadora de Criciúma Giovana Mondardo (PCdoB); a vereadora de Joinville Ana Lúcia Martins (PT); e a vereadora de Brusque Marlina Oliveira (PT).

A série de ameaças começou na semana passada, quando o processo de cassação de Maria Tereza seria julgado pela Câmara Municipal de São Miguel do Oeste. Vereadoras passaram a fazer manifestações de solidariedade e apoio e receberam ameaças.

Maria Tereza informou que vai recorrer da cassação. O processo foi aberto porque manifestantes que não aceitavam o resultado da eleição e fechavam rodovias federais que passam por São Miguel do Oeste esticaram seus braços durante o protesto.

A ex-vereadora comentou que parecia uma saudação nazista. A declaração levou a abertura de processo porque ela estaria difamando a população da cidade. Maria Tereza reclama porque quatro vereadores que votaram pela perda do cargo estavam na manifestação.