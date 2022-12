Ambulante é preso suspeito de agredir companheira com pauladas

A prisão foi feita pela Guarda Municipal, que recebeu várias denúncias sobre o caso

Um ambulante de 26 anos foi preso em flagrante suspeito de agredir a companheira com pauladas, no início da manhã desta quinta-feira (8), no Centro de João Pessoa. A prisão foi feita pela Guarda Municipal, que recebeu várias denúncias sobre o caso.

Quando chegou ao local, os guardas encontraram o homem batendo na mulher com pedaços de madeira. Com o suspeito, também foi encontrada uma faca peixeira.

A vítima, que estava cheia de hematomas disse à Guarda Civil que está em um relacionamento com o suspeito há oito anos.

Suspeito e vítima foram levados para a Central de Polícia Civil, onde serão ouvidos.