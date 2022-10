Alunos fazem simulação de funeral com lanche e ‘morto’ em curso de eventos

O curso é ofertado pela Prefeitura Municipal de Manaquiri em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur)

Alunos de um curso sobre eventos promovido em Manaquiri, no Amazonas, fizeram a simulação de um funeral, com direito a lanche e “morto” dentro de caixão.

O curso, que é ofertado pela Prefeitura Municipal de Manaquiri em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), ainda contou com atividades, como um jogo de dominó e distribuição de lanche para os “amigos” e “familiares”.

Também teve espaço para homenagens, com fotos, roupas e objetos pessoais do “morto”, como uma bata branca e uma indumentária com as cores e características do Festival das Cirandas de Manacapuru, no Amazonas.

Os alunos fizeram ainda um vídeo homenageando o “defunto”, com fotos dele em vida, além de encenarem uma pessoa passando mal durante a cerimônia e sendo atendida por um profissional de saúde.

A Prefeitura de Manaquiri publicou as fotos nas redes sociais, na sexta-feira (14). Segundo a prefeitura, o evento foi organizado por alunos do curso de Organização de Eventos ofertado pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo (Semictur), em parceria com o Cetam e Amazonastur.

“Estão realizando uma (atividade prática) Cerimônia Fúnebre ministrado pela Professora Mara Regina Carneiro, dentro do evento foi apresentado o serviço de brunch [lanche]”, informou a prefeitura, na postagem.

Conforme a prefeitura, o curso começou no dia 26 de julho, com 20 alunos ativos. O Cetam – instituição pública que é referência na oferta de cursos técnicos no Amazonas – disse que a atividade era de conclusão de curso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a publicação das fotos, o assunto viralizou na internet. “Parabéns para os profissionais! Nós que somos formados nessa área estamos dispostos a organizar qualquer tipo de evento, desde um velório a um aniversário de um passarinho. Muito top essa apresentação, mais uma vez parabéns!”, disse uma internauta.

“Quando eu morrer quero meu velório assim: com brunch, dominó, equipe médica de plantão e tudo mais”, afirmou outra.