JBr News 2022 #013 – Pesquisas Eleitorais 2º Turno

Pesquisas mostram pequena aproximação de Bolsonaro. Será o suficiente?

Três pesquisas divulgadas esta semana mostram quadro semelhante. Lula, do PT, tem entre 54% a 53% dos votos válidos. Bolsonaro, do PL, candidato à reeleição, entre 46% e 47%. O que as pesquisas mostram, porém, é que Bolsonaro vem se aproximando de Lula. Mas devagar, bem lentamente. No pouco tempo que falta para o segundo turno, no dia 30 de outubro, essa aproximação será suficiente para reverter um quadro que tem sido até agora sempre favorável a Lula? É o que analisam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.