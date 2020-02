Alunos de universidade sofrem mal-estar após comer em Restaurante Universitário

PUBLICIDADE 

Um mal-estar generalizado após almoço no Restaurante Universitário da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), levou os estudantes afetados a enviar um abaixo-assinado a reitoria da instituição. O caso aconteceu no campus de Vitória da Conquista.

Ainda não há dados de quantos estudantes tiveram o problema, mas a universidade e o Departamento Central dos Estudantes (DCE) solicitaram o quantitativo de alunos que precisaram de atendimento médico.

Como medida preventiva, a Uesb informou que foi divulgado uma pesquisa de satisfação pela internet, para que os estudantes avaliem os RUs dos três campus, na qual será contínua. A instituição ainda afirmou que acompanha o caso e está tomando as medidas cabíveis.