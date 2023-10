Aluno fica ferido após ser agredido com tesoura na cabeça

Felizmente, o jovem recebeu alta no mesmo dia, conforme relatado pela unidade hospitalar

Um aluno de apenas 12 anos foi hospitalizado após ser ferido na cabeça com uma tesoura. O incidente aconteceu na última terça-feira (9), na Escola Municipal Militarizada Professor Oscarino Caetano de Rezende, em Nerópolis, Goiás.

A vítima foi prontamente encaminhada a um hospital local, sendo posteriormente transferida para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

De acordo com informações fornecidas pelo delegado André Fernandes, a agressora é uma colega de classe, uma adolescente de 13 anos, que foi apreendida pelas autoridades.

A Prefeitura de Nerópolis emitiu um comunicado informando que a jovem tinha um histórico de comportamento agressivo e que ela usou uma tesoura sem ponta, parte do kit escolar, para ferir o colega.

A escola tomou medidas imediatas para ajudar o aluno, incluindo o acionamento do socorro e a retirada de todas as tesouras dos estudantes como precaução.

O delegado responsável pelo caso esclareceu que a adolescente foi internada por um ato infracional semelhante à tentativa de homicídio. No entanto, as autoridades não divulgaram informações sobre a motivação por trás do ataque.