Ala Covid de hospital é atingida por incêndio

Além dos pacientes, os funcionários do hospital também sofreram ao inalarem a fumaça do incêndio e precisaram receber atendimento médico

A ala de um hospital, reservada a pacientes com Covid-19, foi atingida por um incêndio, na manhã desta sexta-feira (28). Os danos na estrutura do Hospital Municipal Zona Norte Doutor Nestor Piva, localizado em Aracaju-SE, obrigaram cerca de 60 pacientes a serem transferidos. As chamas atingiram a unidade por volta das 6h30. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, as chamas foram controladas, mas o incêndio deixou feridos.

Além dos pacientes, os funcionários do hospital também sofreram ao inalarem a fumaça do incêndio e precisaram receber atendimento médico. Para isso, uma força-tarefa foi montada próximo a entrada do local. Os bombeiros suspeitam que as chamas tenham iniciado em um ar-condicionado da ala.

As vítimas foram acamadas e conduzidas a outras unidades hospitalares. A ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram equipadas com cilindros de oxigênio. A Defesa Civil, a Polícia Rodoviária Federal e o prefeito da capital, Edvaldo Nogueira (PDT), foram até o local para averiguar a situação.

Os pacientes estão sendo levados para os hospitais de Urgência de Sergipe, da Polícia Militar, Joel Patrício, Santa Isabel, e Cirurgia. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, até a quinta-feira (27), a ala atingida abrigava 10 pacientes, que aguardavam leitos de UTI.

Foto: Reprodução/TV

Foto: Reprodução/TV