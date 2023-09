Agricultor compartilha colheita de cacho gigante de bananas

O agricultor responsável é Elton Valter de França, de 37 anos, que representa a quarta geração dedicada ao plantio e à colheita das frutas

Uma família de bananicultores, com um legado de um século no cultivo de bananas, marcou um evento extraordinário em sua história recentemente. Um impressionante cacho de bananas, com aproximadamente 1,90 metro de comprimento, mais de 90 quilos de peso e impressionantes 22 pencas de bananas, foi colhido na região de Sete Barras, situada no Vale do Ribeira, interior de São Paulo.

O agricultor compartilhou a dimensão da grandiosidade do cacho colhido na última sexta-feira (15).

“Um cacho de banana comum geralmente produz de 12 a 15 pencas. O tamanho médio fica em torno de 1,50 metro e o peso é de aproximadamente 50 a 60 quilos”, explicou Elton.

Surpreendentemente, Elton afirmou que não há técnicas específicas para o cultivo de cachos gigantes de bananas. Ele atribuiu o sucesso a um planejamento cuidadoso envolvendo o plantio e a colheita após um período de 12 meses de crescimento.