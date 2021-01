Agente de saúde é estuprada enquanto abria posto médico

PUBLICIDADE

Uma agente de saúde, de 45 anos, foi estuprada no momento em que abria o posto de saúde onde trabalha. Por volta das 7h, a vítima foi abordada por um suspeito que portava uma arma de fogo e a arrastou para a copa da unidade, onde praticou o abuso.

O crime ocorreu no bairro de Comportas, em Jaboatão dos Guararapes- PE, na última quarta-feira (20). De acordo com o Sindicato dos Servidores do município, o homem, além de espancar e estuprar a mulher, também roubou o celular e o tablet dela.

Um boletim de ocorrência foi realizado na Delegacia da Mulher de Santo Amaro, mas o inquérito vai seguir com a Delegacia da Mulher de Jaboatão dos Guararapes. Muito abalada, a mulher passou por exames no Instituto médico legal (IML) e foi medicada na Policlínica Lessa de Andrade, no Recife.

Com o apoio das gravações das câmeras de segurança do posto médico, a polícia investiga o caso para identificar o autor do crime.