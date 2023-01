Advogado é preso suspeito de racismo e tentativa de homicídio

As vítimas, que não foram atingidas, não tiveram as idades divulgadas, mas a polícia reforçou que elas são idosas

Um advogado foi preso no domingo (22) após atirar contra duas idosas em um condomínio do município de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, Região Metropolitana de Salvador. Segundo informações da Polícia Civil nesta segunda-feira (23), o suspeito também é investigado por racismo.

As vítimas, que não foram atingidas, não tiveram as idades divulgadas, mas a polícia reforçou que elas são idosas.

Conforme informações do titular da 24ª delegacia de Vera Cruz, Leandro Mascarenhas, além de efetuar os disparos de arma de fogo contra as duas idosas, ele agrediu as vítimas verbalmente, mas o conteúdo das ofensas, apontadas como racistas, não foram detalhadas.

O delegado ainda disse que o ataque foi por motivo fútil e que conforme apurado, o homem se desentende com diversas pessoas, inclusive vizinhos, com frequência.

O homem também tem outras ocorrências de caráter criminal na mesma unidade policial. As denúncias são por lesões corporais, ameaças e danos.

A Polícia Civil detalhou que o homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, racismo, ameaça e desacato contra uma delegada que estava no local. Depois de passar por exames, o suspeito teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.