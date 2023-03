Adolescente tem cabelo cortado por jovem após recusar namoro

O rapaz postou foto do cabelo cortado da menina nas redes sociais dele

Um jovem de 18 anos foi preso suspeito de agredir e cortar o cabelo de uma adolescente, de 17, com uma faca em uma praça pública, em Nova Crixás, na região norte de Goiás. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu porque a garota se recusou a namorar com ele. A prisão ocorreu na manhã dessa terça-feira (7).

Foto: Divulgação/Polícia Civil

“Ele combinou um encontro com essa moça e, simulando que ia abraçá-la, ele pegou a faca e cortou o cabelo dela e a agrediu no braço com essa mesma faca. A moça saiu correndo, ele correu atrás dela e ela conseguiu buscar abrigo na casa de uma amiga”, disse a delegada Sayonara Lemgruber.

A prisão em flagrante aconteceu por policiais da Delegacia de Polícia de Nova Crixás. Já o crime foi no fim da noite anterior.

A delegada Sayonara disse que o jovem usou uma faca de serra para cometer o crime. Além de cortar o cabelo da menina e feri-la no braço, ele ainda teria pisado nas costas dela e a arrastado no chão.

“Eles ‘ficavam’ e ela não quis manter um relacionamento amoroso mais estável, porque ela tem medo, receio, porque ele já tem alguns antecedentes policiais”, contou.

Após o crime, o rapaz publicou foto do cabelo que foi cortado da menina – o que, segundo a delegada, demostra “total desprezo e falta de arrependimento”.

“Depois do ato cometido, ele publicou nas redes sociais a foto do cabelo cortado, mostrando total desprezo e falta de arrependimento. Agora, ele vai responder por ameaça, violência física e psciologica”, contou.

A Polícia Civil disse que o preso responderá por violência física e violência psicológica. Após a realização dos procedimentos da prisão, ele foi recolhido na presídio de Nova Crixás.