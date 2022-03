Adolescente morre depois de ser atingida por disparo acidental do primo de 12 anos

Conforme a Polícia Militar, os dois jovens estavam sozinhos no momento do acidente. Foi o menor quem acionou ajuda depois de efetuar o disparo

Na noite desta terça-feira, 1, em uma fazenda em Itiquira, a 359km de Cuiabá, um adolescente de 15 anos morreu depois de ter sido acidentalmente atingido por um tiro de espingarda. Foi um primo de 12 anos da vítima quem fez o disparo acidental.

A morte de Alexandre Velasco Cruz foi constatada por uma equipe de socorristas do Hospital Municipal que foi até a fazenda.

Segundo a polícia, o adolescente de 12 anos contou que o proprietário da fazenda, seu tio, foi para Rondonópolis no sábado, 26, e deixou a propriedade sob os cuidados dos adolescentes.

De acordo com o seu relato aos militares, ele e o primo estavam no quarto onde dormiam e, ao tentar manusear uma espingarda, disparou acidentalmente no pescoço de Alexandre, de 15 anos.

O menor ligou para o padrasto para informar sobre o ocorrido. O homem chegou na fazenda um tempo depois e, desesperado, escondeu todas as armas que havia no local em uma região de mata.

Quando a polícia chegou, o padrasto indicou onde havia deixado as armas. Ao ser questionado se no momento em que escondeu as armas o homem sabia da autoria do possível disparo acidental, ele respondeu que não e que o jovem teria contado outra versão.

Na fazenda, foram apreendidas duas espingardas e duas carabinas. O jovem de 12 anos, suspeito do disparo acidental, foi encaminhado para a delegacia.

A Polícia Civil investiga o caso.