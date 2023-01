Adolescente é suspeito de matar menino de 13 anos a facadas

Quando os policiais chegaram ao local, o garoto já estava morto

Otávio Henrique da Silva Nunes, de 13 anos, foi assassinado na manhã desta quarta-feira (11) por volta das 7h15, em uma residência localizada na Rua das Braúnas, no Jardim das Palmeiras. O suspeito é um adolescente de 16 anos.

Segundo o perito Edson Gomes, a vítima estava dormindo, quando o suspeito invadiu o imóvel e a golpeou ao menos 11 vezes com uma faca. Quando os policiais chegaram ao local, o garoto já estava morto.

Ainda conforme informações da polícia, Otávio Henrique morava com a mãe, que é casada com outra mulher, mãe do adolescente suspeito – ele não vivia no imóvel. O irmão da vítima, de 8 anos, presenciou o crime.

O local foi isolado e periciado.

O adolescente foi apreendido e encaminhado para a delegacia.