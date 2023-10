Adolescente é morto após envolvimento em tiroteio que resultou na morte de uma criança de 4 anos em MG

O adolescente foi atingido por pelo menos 15 disparos de arma de fogo

Em Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais, nesta segunda-feira (30), um adolescente de 17 anos foi morto a tiros. Ele era suspeito de envolvimento em um tiroteio fatal que resultou na morte de uma criança de 4 anos e de um jovem de 21, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em 21 de outubro.

Até o momento da publicação desta matéria, não havia informações sobre a autoria do crime, nem se o assassinato estava relacionado ao tiroteio ocorrido em Patos de Minas.

O tiroteio em Patos de Minas, que ocorreu no bairro São José Operário, resultou na morte de uma criança de 4 anos e de um jovem de 21 anos. A polícia acredita que os disparos eram destinados ao jovem, mas acabaram atingindo a criança, que estava na porta de casa com seu irmão de 8 anos e o jovem, quando dois homens em bicicletas passaram e abriram fogo.

A irmã do menino, uma adolescente de 16 anos, relatou que ouviu os disparos e, ao sair da casa, encontrou seu irmão caído no chão. Ela pediu ajuda a um motorista que passava de carro pela via e tentou socorrer o garoto para o Hospital Regional Antônio Dias Maciel. Infelizmente, o menino chegou à unidade de saúde já sem vida.

O jovem alvo dos disparos foi levado ao hospital pela mãe e pelo padrasto, mas não resistiu aos ferimentos e também faleceu na unidade hospitalar.