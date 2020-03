Adolescente é morto a tiros em arquibancada de quadra de esportes

PUBLICIDADE 

Um adolescente, de 17 anos, foi morto na arquibancada de uma quadra de esportes, enquanto assistia um jogo. A vítima foi alvejada por suspeitos que fugiram após o crime.

De acordo com algumas testemunhas que estavam no local, dois suspeitos atiraram contra a vítima. O adolescente chegou a correr para tentar se salvar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso aconteceu em Fortaleza-CE.

Após o crime, os suspeitos fugiram em um carro que estava estacionado nas proximidades. A polícia procura pelos criminosos.