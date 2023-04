Adolescente é estuprada em provador de loja de shopping

O suspeito e a adolescente marcaram um encontro no shopping da cidade, onde o estupro teria ocorrido

Um jovem de 18 anos suspeito de estuprar uma adolescente de 14 anos dentro do provador de uma loja em Sinop (MT), foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na madrugada deste sábado (8).

O Shopping informou em nota, neste domingo (9), que colabora com as investigações e que a equipe de segurança do local foi acionada para acompanhar o caso.

A polícia informou que foi acionada pela mãe da vítima, que relatou que a filha havia marcado um encontro com o jovem, que havia conhecido na academia.

O suspeito chamou a adolescente para entrar no provador de uma loja de roupas, onde praticou o estupro, abusando da vítima de diferentes formas, segundo a polícia.

A vítima gritou por uma amiga, que chamou o segurança do shopping, em seguida o suspeito fugiu do local.

Uma equipe da 1ª Delegacia de Polícia de Sinop, após receber a denúncia, iniciou as buscas, conseguindo localizar o suspeito em na casa dele. Ele foi encaminhado à delegacia e, após ser interrogado, foi autuado em flagrante por estupro.