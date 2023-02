Adolescente é apreendido suspeito de esfaquear amigo da mãe para defendê-la de agressão

A PM informou que a mãe do adolescente, o homem e a namorada dele estavam ingerindo bebidas alcoólicas no momento do crime

Um adolescente de 15 anos foi apreendido pela Polícia Militar (PM), nesta terça-feira (31), suspeito de esfaquear um homem de 29 anos, em Goiânia. Segundo a corporação, o garoto golpeou a vítima no abdômen para proteger a mãe, que estava sendo agredida pelo homem em um casa do Residencial Itaipu. Antes disso, o homem ainda teria agredido a namorada, que estava no mesmo local.

A PM informou que a mãe do adolescente, o homem e a namorada dele estavam ingerindo bebidas alcoólicas no momento do crime, pois as mulheres são amigas. Antes de ser esfaqueado, ele também teria espancado a namorada com socos e estrangulamento, durante uma discussão. O homem agiu com tanta violência que a mulher chegou a desmaiar, conforme o relato policial.

A mãe do adolescente tentou impedir as agressões, mas acabou sendo golpeada com tapas no rosto. Temendo que a mãe fosse se machucar, o adolescente pegou uma faca e desferiu o golpe no homem, de acordo com a polícia.

Ao chegar ao local, a PM se deparou com o homem caído ao chão, sendo amparado pela namorada. Inicialmente, ela disse que ele havia sido esfaqueado por um assaltante, mas a mãe do adolescente desmentiu o depoimento e falou que o filho havia esfaqueado o homem para defendê-la.

O adolescente que já estava em casa quando foi apreendido, confessou o ato, mas afirmou que agiu em legítima defesa.

A PM não informou se o homem esfaqueado pode ser preso pelas agressões.



O homem precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, o Hugo informou que a vítima passou por uma cirurgia e está internada na enfermaria da unidade de saúde com estado geral de saúde estável.