Adolescente é apreendido por atirar contra mulher trans no rosto; pai está foragido

Um adolescente de 17 anos foi apreendido por atirar contra uma mulher transexual no rosto, no último dia 21, no Rio de Janeiro. O pai do jovem, que estava com o filho no momento do crime, está foragido.

Segundo a Polícia Civil do RJ (PCRJ), pai e filho atiraram na mulher por transfobia e intolerância religiosa. A vítima continua com a bala alojada na boca.

Ainda de acordo com a corporação, a dupla deve responder por tentativa de homicídio, racismo e injúria por preconceito. O adolescente será encaminhado para uma unidade do Departamento Geral de Ações Sócio Educativas (Degase).

Segundo a delegada do caso, Natacha Alves de Oliveira, a vítima fazia um trabalho espiritual próximo a um ponto de mototáxi, quando a dupla se aproximou e questionou se ela “gostava de macumba”. “Você gosta de macumba? Eu odeio macumba, eu gosto de gente macumbeira. Você está fazendo macumba para a pessoa errada. Fé em Deus e nas criancinhas”, teria dito um dos homens.