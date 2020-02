Adolescente de 17 anos denuncia abuso em clínica veterinária

PUBLICIDADE 

Um adolescente de 17 anos denunciou um abuso em seu primeiro dia de estágio, em uma clínica veterinária de Goiânia-GO. Os pais da vítima prestaram depoimento à Polícia Civil nesta terça-feira (18).

A vítima relatou à polícia que foi levada pelo homem para uma sala de descanso, onde, segundo ela, o crime aconteceu. O caso ocorreu no último domingo (16).

Segundo a mãe da vítima, a filha contou que o estupro aconteceu quando ela estava sozinha, se preparando para lanchar. O pai da adolescente disse que quando a esposa recebeu a ligação da filha denunciando o estupro, eles foram até a clínica e tentaram achar o suspeito, mas ele já havia fugido.

A garota está no 3º ano do ensino médio e faz um curso técnico profissionalizante de auxiliar de veterinária. A estagiária atuava no período da noite, em regime de plantão. A mãe disse que a filha está muito abalada e não tem se alimentado.

Segundo advogado do suspeito, o cliente está “sereno” e vai se apresentar para dar explicações sobre o caso. O advogado João Fernandes, que defende o suspeito, disse que o cliente deve se apresentar nas próximas 48 horas para dar esclarecimentos.

O caso foi registrado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). A delegada Ana Elisa Gomes, que atua no caso, destaca que a garota passou por exame de corpo de delito, mas que os resultados ainda não ficaram prontos. Além disso, serão necessários mais exames para a análise do material biológico. Ainda segundo a delegada, a clínica possui câmeras de segurança, mas o local onde o abuso teria ocorrido não é monitorado e na hora do ocorrido, a clínica tem pouco movimento.