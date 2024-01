Adolescente de 16 anos precisa de apoio financeiro para cirurgia de tumor cerebral

A família de Enzo descobriu a doença em 2018

Enzo Barbosa Santos, um adolescente de 16 anos, residente em Santos, no litoral paulista, enfrenta a necessidade urgente de uma cirurgia para a retirada de um tumor cerebral. A família de Enzo descobriu a doença em 2018, e agora, diante do aumento do tumor, busca apoio financeiro ‘urgente’ para realizar a operação com um cirurgião especialista na capital.

A avó de Enzo, Maria Ângela Jesus dos Santos, de 70 anos, relatou que a família considerou a possibilidade de vender o apartamento financiado para custear a cirurgia, estimada em R$ 125 mil, excluindo outras despesas relacionadas à internação.

Enzo, desde pequeno, apresentava queixas de dores de cabeça, e aos 11 anos, foi diagnosticado com um tumor benigno volumoso na região talâmica, no lado esquerdo do cérebro. Na época, o médico optou por não remover, indicando acompanhamento periódico.

Embora estivesse bem, um exame em 2023 revelou que o tumor havia crescido, causando preocupação à família, especialmente pela localização, que pressiona a área responsável pelos movimentos da perna e braço direitos.

Enzo já passou por uma cirurgia anterior para implantar uma válvula e drenar líquido acumulado na cabeça. Posteriormente, realizou uma biópsia que retirou uma porção mínima do tumor, mas suficiente para causar sequelas no lado direito do corpo.

Com a ajuda de amigos e conhecidos, a família está divulgando a história de Enzo para angariar fundos e realizar a cirurgia na data programada. Os médicos ressaltam a urgência da operação, e o cirurgião designado expressa a esperança de que Enzo possa retornar aos estudos 15 dias após o procedimento.