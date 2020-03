Adolescente de 16 anos é estuprada no quarto do pai durante assalto

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (9), a Polícia Civil de Juatuba, em Belo Horizonte, abriu uma investigação para apurar um assalto a uma casa e estupro de uma jovem que morava na residência. Os crimes aconteceram no último fim de semana.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos são três homens e estão foragidos. Os criminosos entraram armados na casa da família e anunciaram o assalto. Eles roubaram R$ 800, celulares e vários pertences de valor.

De acordo com o Boletim de Ocorrência da PM, as vítimas relataram que que se preparavam para jantar quando os três homem entraram armados na casa. A família foi amarrada e trancada no banheiro.

Um dos assaltantes obrigou uma adolescente de 16 anos que morava na residência a entrar no quarto do pai dela. Lá dentro, a menina foi violada pelo criminoso. Os três homem conseguiram fugir. A polícia pede que quem tiver informações sobre os suspeitos deve ligar para o 190.