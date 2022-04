Adolescente de 15 anos morre após se afogar em um buraco cheio d’água no interior do Maranhão

Nesse domingo, um adolescente de 15 anos, morreu após se afogar em um buraco cheio d’água, dentro de um terreno na cidade de Codó, São Luís

Nesse domingo, 10, um adolescente de 15 anos, identificado como Caique Farias da Silva, morreu após se afogar em um buraco cheio d’água, dentro de um terreno na cidade de Codó, a cerca de 310 km de São Luís. O adolescente estava com a família participando do evento de uma igreja evangélica, em um sítio no bairro Santo Antônio, quando sofreu o afogamento.

Segundo testemunhas, no local os fiéis faziam orações, tomavam banho de piscina e praticavam atividades esportivas. Durante a manhã, Caique e uns amigos foram para um terreno ao lado do sítio, passando por uma cerca de arame farpado. No local, eles perceberam que existia um buraco cheio d”água.

Os jovens voltaram para o sítio, onde almoçaram e participaram das atividades do dia. Já no final da tarde, Caique e os amigos decidiram retornar ao terreno e entrar no buraco para tomar banho.

Quando o adolescente entrou no buraco, já começou a se afogar. Testemunhas relataram que os amigos da vítima não conseguiram tirar Caique do buraco e chamaram os adultos para ajudar, porém ninguém conseguiu salvar o adolescente. Quando o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local, a vítima já estava sem vida.

O corpo de Caique foi retirado do local e levado para o Hospital Geral Municipal de Codó para ser periciado.

Moradores da região afirmam que em Codó há muitos locais parecidos com o que Caíque se afogou, pois tem lagoas que se formaram por causa de uma fábrica de cimento que funcionou na região. E, como esses locais não têm segurança, qualquer pessoa pode entrar.