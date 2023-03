Adolescente de 15 anos morre afogada após cair em rio ao tentar tirar foto

A jovem era natural de São Paulo e morava em Teresina com a avó há pouco tempo

Uma adolescente de 15 anos, identificada como Maria Fernanda, morreu afogada no Rio Corrente, na comunidade Barra do Brejo, a 10km do município de Boa Hora, ao Norte do estado. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (27).

Moradores contaram que a jovem subiu em uma pedra de 10 metros de altura para tirar uma foto, quando escorregou e caiu em uma área do rio onde a correnteza é forte e de grande profundidade. Outra das meninas também caiu no rio, mas conseguiu sair.

Segundo o secretário de Saúde do município, Roniel de Araújo, Maria Fernanda foi em uma moto até o rio, com duas amigas: uma adulta e uma adolescente. Elas eram vizinhas e estudavam na mesma escola, a Unidade Escolar Cecília Coelho de Resende.

O corpo da jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), de Teresina. As outras duas jovens atendidas foram pela Unidade de Saúde mais próxima, a 10 km do rio, e depois ouvidas pela Polícia Militar e o Conselho Tutelar.

O velório de Maria acontece nesta terça-feira (28), em Boa Hora no bairro Planalto São Raimundo, onde a jovem residia com a avó.

O secretário pontou ainda que nas proximidades do rio não há placas ou sinalizações que informe sobre o perigo da região. Ele afirmou que a área é conhecida pela profundidade como “poço que não seca”.

A polícia investiga se a causa da morte foi a altura da queda ou se ela caiu viva e morreu de fato por afogamento. A prefeitura de Boa Hora aguarda o relatório preliminar da morte.