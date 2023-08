Adolescente de 13 Anos morre atropelada ao voltar da escola

A adolescente foi diagnosticada com morte cerebral

Lariane Rostirolla Padilha, de 13 anos, perdeu a vida em um acidente de trânsito, a menina foi atropelada por uma motocicleta. O caso aconteceu em Sorriso, situada a 420 km de Cuiabá, na terça-feira (7).

De acordo com as informações fornecidas pela Polícia Civil, a jovem estava retornando para casa após sair da escola de bicicleta. No trajeto, acabou perdendo o equilíbrio e invadiu a pista onde uma motocicleta estava em movimento, resultando no trágico atropelamento.

Infelizmente, os esforços médicos não foram suficientes para salvar a vida de Lariane, visto que ela foi diagnosticada com morte cerebral de acordo com o laudo médico.