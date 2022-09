Acidente parte carro ao meio e deixa dois mortos

Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois motoristas morreram no local

Duas pessoas morreram após um carro e uma carreta baterem de frente, na GO-320, na zona rural de Goiatuba, no sul de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois motoristas morreram no local. Imagens mostram que o carro se partiu ao meio com a batida.

O acidente foi na tarde de sábado (3), por volta de 15h, no quilômetro 27. A colisão foi entre um Chevrolet/Classic e uma carreta bitrem Scania.

A corporação informou que, assim que chegou ao local, encontrou os condutores presos às ferragens, já sem vida.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também atuou na ocorrência e acionou o Instituto Médico Legal (IML).

Após o término dos trabalhos da Polícia Técnico-Cientifica, os bombeiros fizeram a retirada dos corpos, que foram encaminhados ao IML.