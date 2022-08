Acidente grave deixa uma pessoa morta e 15 feridos, em Contagem

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na altura do km 478

Um grave acidente provocou a morte de um homem de 67 anos, e deixou outras quinze pessoas feridas, neste domingo (14), na BR-381 em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a concessionária que administra a via, a colisão foi registrada por volta de 16h48, e envolve quatro carros de passeio.

Os bombeiros que atenderam a ocorrência disseram que o veículo mais afetado foi um Fiat Idea prata, que estava a caminho da Arena Independência. O condutor que veio a óbito, levava o neto para assistir ao jogo do América-MG.

Atuaram no local as equipes dos bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a concessionária que atua no trecho e PRF.

Um congestionamento de quatro quilômetros foi provocado, e houve um bloqueio parcial na pista sentido BH. A via foi liberada por volta de 21h47.

A Polícia Civil esteve no local e realizou perícia. Segundo a instituição, o corpo da vítima fatal, de 67 anos, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, em Belo Horizonte, sendo submetido a exames e liberado aos familiares. As causas do acidente seguem sendo apuradas pela Polícia Civil.

LMG-808

Também na tarde deste domingo um acidente envolvendo dois veículos de passeio deixou ao menos dois feridos, na LMG-808, sentido bairro Nova Contagem. Após a batida um dos carros capotou, caiu numa ribanceira e pegou fogo.

De acordo com os bombeiros, uma vítima foi retirada do veículo incendiado. Não houve informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.

A Polícia Civil compareceu no local com equipe da perícia. Ainda de acordo com a instituição, os condutores e vítimas foram encaminhados para atendimento médico e os veículos removidos. A dinâmica e a causa do acidente serão investigadas.