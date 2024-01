Acidente envolvendo sete veículos resulta na morte de uma criança e deixa três feridos em MT

O incidente provocou o completo bloqueio do tráfego no sentido norte da região

Na tarde desta quinta-feira (11) na BR-364, na Serra de São Vicente, em Santo Antônio de Leverger, a 35 km de Cuiabá, um acidente resultou na morte de uma criança e deixou três pessoas feridas em um acidente envolvendo sete veículos.

A concessionária responsável pela administração da via informou que o acidente resultou em um total de 11 vítimas, sendo uma delas fatal no local do ocorrido, enquanto outras três foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Cuiabá.

A vítima em estado mais grave foi transportada por um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). Outras sete pessoas envolvidas no acidente saíram ilesas e optaram por recusar o encaminhamento médico, assinando o termo correspondente.

Segundo a concessionária, o incidente teve início com o impacto em um veículo no km 348 da BR-364, com os demais veículos colidindo no km 349.

Testemunhas que passavam pelo local registraram imagens do acidente, revelando um carro totalmente destruído, outros três veículos que foram parar dentro da mata e cargas espalhadas pela pista.