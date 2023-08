Acidente envolvendo ônibus da equipe de Murilo Huff em TO

A equipe do músico também confirmou o acidente, mas não mencionou o ferido

Na noite de hoje, ocorreu um acidente em Nova Olinda, no Tocantins, envolvendo um ônibus da equipe do músico Murilo Huff. A Polícia Rodoviária Federal confirmou a ocorrência e informou que uma pessoa ficou ferida.

De acordo com o comunicado da PRF, a colisão aconteceu na BR 153 e envolveu o ônibus da equipe de Murilo Huff e um veículo de passeio. O condutor do veículo de passeio, um homem de 51 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital de Nova Olinda para receber atendimento médico. Já os demais envolvidos no acidente não se feriram e estão ilesos.

As circunstâncias e a causa do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades responsáveis.