Acidente entre dois carros deixa quatro mortos da mesma família e cinco feridos

Um acidente entre dois veículos de passeio acarretou na morte de quatro pessoas da mesma família e deixou cinco feridos, na noite dessa terça-feira (31).

O acidente aconteceu na AL-485, em Feira Grande. De acordo com algumas testemunhas, o motorista do VW Gol dirigia de forma irregular na pista, fazendo zigue-zague e atingiu a lateral de um Chevrolet Onix. Devido ao impacto, o Onix colidiu contra um muro, enquanto o Gol deu giros até sair da rodovia.

O Gol possuía oito ocupantes. O casal Kayke José da Silva, 18 anos, e Maria Vitória Rodrigues da Silva, 17 anos, e os filhos, Sophia Rodrigues da Silva, 2 anos, e Arthur José Rodrigues da Silva, de apenas dois meses. Todos foram vítima fatais do acidente.

Os demais ocupantes do Gol foram identificadas como Jackson José de Silva, 23 anos, que conduzia o veículo, Valdinete Bezerra de Melo, 50 anos, Fernanda Martiliano, 17 anos, e Carlos Eduardo Pereira da Silva, de idade não revelada.

Os quatro feridos foram levados a um hospital, em Arapiraca, onde receberam cuidados médicos. Carlos Eduardo apresentou traumas na face e nos membros inferiores e precisou ser internado. Nesta manhã de quarta-feira (01), ele apresentou melhora no quadro clínico e não corre risco de morte. Jackson, Valdinete e Fernanda passam bem e estão no setor de observação do hospital.

O motorista João Filho Amorim, de 56 anos, que conduzia o Onix, foi socorrido e levado para o hospital. Ele está na área de observação. Os corpos da família foram encaminhados ao IML e serão liberados para sepultamento após passarem por procedimentos.